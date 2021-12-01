Работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода 1 декабря приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови

Работники Мозырского нефтеперерабатывающего завода 1 декабря приняли участие в благотворительной акции, и безвозмездно сдали кровь. За процессом следила наша съемочная группа.

Спасти чью-то жизнь! Утро 1 декабря молодые нефтепереработчики провели на Мозырской станции переливания крови. Централизованно и без вознаграждения они сдавали кровь, которая потом обязательно поможет пациентам одного из девяти районов Гомельской области.

Мозырская станция – одна из крупнейших в области по объему заготовки крови и ее компонентов. Кстати, почти все ее сотрудники сами являются донорами. Они, как никто, знают, запас донорской крови должен быть безопасным. Поэтому при заборе придерживаются строгих правил.

Сначала заводчан ждал медицинский осмотр, затем – приятная часть – сладкий чай с печеньем. И после – на процедуру. Большинство участников благотворительной акции кровь сдавали впервые. Но в кабинет заходили уверенно, и с осознанием того, что делают действительно важное и доброе дело.

Инициатором акции безвозмездного донорства на Мозырском НПЗ стали активисты Совета молодых работников и первичной организации Белхимпрофсоюза. Старт новой традиции получился успешным. Обещают, учтут все нюансы и обязательно продолжат в будущем.

Корпоративное донорство в Беларуси набирает обороты с каждым годом. Во всем мире добровольное донорство очень популярно. В донорской крови нуждаются пациенты после аварий, те, кому делают сложные операции, трансплантируют органы, с ее помощью спасают жизнь матерям и младенцам. Она улучшает качество жизни людей со смертельными болезнями. В приливе новых сил врачи станции переливания заинтересованы всегда! Ведь девиз «Сдай кровь – спаси чью-то жизнь!» был придуман не случайно!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ