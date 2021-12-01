1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. За 10 месяцев 2021 года в Мозырском районе выявлено 33 новых случая ВИЧ-инфекции

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Дата была утверждена в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения.

1 декабря мир отмечает день борьбы со СПИДом. По этому поводу в Мозыре проходит ряд профилактических мероприятий – горячие линии, круглые столы, тематические уроки в школах. Их цель – еще раз рассказать людям о болезни, путях ее распространения и методах противостояния ей. До сих пор от СПИДа не нашли лекарств. Однако существующая терапия позволяет ВИЧ-инфицированному вести полноценную жизнь и не быть изгоем общества. Только за 10 месяцев этого года в Мозырском районе выявлено 33 новых случая ВИЧ-инфекции. Всего в регионе проживает 559 человек с ВИЧ-положительным статусом. Средний возраст пациентов с ВИЧ – 35-50 лет. Передача инфекции произошла, в основном, после незащищенных половых контактов. Напомним, пройти добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом учреждении здравоохранения. В свободном доступе в аптеках – тест-системы на определение ВИЧ. Стоимость такого набора на сегодня 8-10 белорусских рублей.