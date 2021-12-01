На международном турнире школьников по информатике воспитанник КЮП Мозыря Станислав Полынь награждён бронзовой медалью

13-й Международный осенний турнир по информатике проходил 24-29 ноября онлайн с хостингом в Шумене, Болгария. В турнире приняли 380 школьников из 19 стран. Турнир проводился в два тура, в Беларуси были определены 7 площадок для участия. Одна из них в Мозыре. Организаторы могли наблюдать за работой участников в режиме реального времени. В течение каждого тура школьники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в олимпиадную тестирующую систему Болгарии. По итогам двух туров, воспитанник Клуба юных пожарных Мозыря Станислав Полынь награждён бронзовой медалью соревнования в группе Senior.