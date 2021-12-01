Совмин уточнил перечни документов, срок действия которых продлевается. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 ноября этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правительство уточнило перечни документов, срок действия которых продлевается. Так, постановление №687 от 2 декабря 2020 года дополнено перечнями административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, а также продлевает срок действия выданных справок или других документов по которым он уже однократно продлевается на шесть месяцев, и истекает с 11 ноября 2021 года по 26 марта 2022-го включительно. В данный перечень вошли 164 процедуры. В их числе, принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения. Также в перечне – выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о месте жительства и составе семьи, о месте жительства, выдача копии лицевого счета, выдача медицинской справки о состоянии здоровья, выдача и обмен водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории, выдача и обмен государственного удостоверения на право охоты. Установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в указанном случае.