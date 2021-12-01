Совмин уточнил перечни документов, срок действия которых продлевается. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 ноября этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Правительство уточнило перечни документов, срок действия которых продлевается. Так, постановление №687 от 2 декабря 2020 года дополнено перечнями административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, а также продлевает срок действия выданных справок или других документов по которым он уже однократно продлевается на шесть месяцев, и истекает с 11 ноября 2021 года по 26 марта 2022-го включительно. В данный перечень вошли 164 процедуры. В их числе, принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения. Также в перечне – выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о месте жительства и составе семьи, о месте жительства, выдача копии лицевого счета, выдача медицинской справки о состоянии здоровья, выдача и обмен водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории, выдача и обмен государственного удостоверения на право охоты. Установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в указанном случае.
Совмин уточнил перечни документов, срок действия которых продлевается
Совмин уточнил перечни документов, срок действия которых продлевается. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 ноября этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.