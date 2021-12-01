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Рубрика: Новости

Ярмарка вакансий для безработных пройдет в Мозыре 3 декабря на базе ЖЭУ-3

1 декабря 2021, 19:00

Нужна работа? Приходите на ярмарку вакансий. В пятницу, 3 декабря, мозырян трудоспособного возраста, не занятых в экономике, нуждающихся в трудоустройстве ждут в актовом зале ЖЭУ-3. Адрес: бульвар Дружбы, 3, корпус 3. На ярмарку вакансий приглашены руководители кадровых служб организаций района, которые предложат неработающим гражданам свободные рабочие места. В том числе, не требующие квалификации. Начнется мероприятие в 11.00.

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