Ярмарка вакансий для безработных пройдет в Мозыре 3 декабря на базе ЖЭУ-3

Нужна работа? Приходите на ярмарку вакансий. В пятницу, 3 декабря, мозырян трудоспособного возраста, не занятых в экономике, нуждающихся в трудоустройстве ждут в актовом зале ЖЭУ-3. Адрес: бульвар Дружбы, 3, корпус 3. На ярмарку вакансий приглашены руководители кадровых служб организаций района, которые предложат неработающим гражданам свободные рабочие места. В том числе, не требующие квалификации. Начнется мероприятие в 11.00.