В Мозырском педагогическом университете прошла встреча волонтеров и членов студенческого самоуправления. Активные молодые люди обсуждали, куда можно применить свои силы, если есть желание помогать.

Встреча волонтеров в Мозырском государственном педагогическом университете прошла в рамках собрания активистов студенческого самоуправления, в канун, так сказать, профессионального праздника, Дня волонтера, который отмечается 5 декабря. На неё пригласили ребят, которые являются или хотят стать волонтерами. В основе их желания – стремление помогать. В Мозыре найти применение своей активности можно сразу в нескольких общественных организациях. Одна из них – Красный Крест. На встречу со студентами пришла председатель Мозырской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Мариненко. Ее правая рука, заместитель, студент педагогического Егор Мисник, свою деятельность тоже начинал с волонтерства. Встреча прошла в корпусе технолого-биологического факультета. И это не случайно. Именно студенты этого факультета чаще других изъявляют желание и становятся волонтерами. Ребятам рассказали о том, что представляет собой волонтерская деятельность, какие организации нуждаются в активных помощниках, чем и кому помогают волонтеры. Выбор остается за молодежью.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ