Осторожно, угарный газ!

Первый снег и первые морозы кому-то дарят радость. А кому-то напоминают: отопительный сезон уже начался, и важно продумать не только, как обогреть свое жилье (особенно, в частном секторе). Но и как это сделать безопасно. Специалисты Госэнергогазнадзора рекомендуют владельцам квартир и домов, где используется газовое оборудование с организованным отводом продуктов горения, установить автономный сигнализатор обнаружения угарного газа.

Специалисты говорят, угарный газ не зря прозвали невидимым убийцей. При попадании в организм он связывается с гемоглобином и блокирует передачу кислорода в клетки. Кстати, обычный пожарный извещатель в случаях повышенной концентрации угарного газа в воздухе не реагирует. В Госэнергогазнадзоре также напоминают, «Правилами пользования газом в быту» предусмотрено, в зимнее время раз в месяц важно проверять техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов во всех жилых домах. Если дымоотводные каналы засоряются, обмерзают, закупориваются или по другим причинам в них пропадает тяга, угарный газ начинает накапливаться в помещении. На это, в обязательном порядке, должны обращать внимание представители ЖЭУ, председатели КИЗов и ЖСПК, а также все потребители газа. Помните, газ опасен только при халатном обращении с ним! А безответственное отношение к газовым приборам может привести к трагическим последствиям.