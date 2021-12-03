Ограничены в возможностях, но безгранично жаждут общения. Концерт ко Дню инвалида

3 декабря ежегодно отмечается Международный День инвалидов. Традиция появилась еще в 1992 году. Главная цель это дня – обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. Организаторы праздничного мероприятия на Мозырщине своей главной целью ставили – добавить красок в обыденную жизнь своих подопечных. На концерт пригласили тех, кто ограничен в возможностях, но безгранично жаждет общения. Среди гостей и многочисленные представители общественных организаций и объединений. Поздравление активисток Белорусского союза женщин оказалось очень трогательным и душевным. А стихотворение, прочитанное Ритой Степанченко, что называется «попало в самое сердце».

Кроме теплых слов, женсовет передал огромный пирог, сделанный руками мастеров столовой «Мозырьсоли», а так же фрукты и сладости. Концерт организовали силами подопечных Территориального центра соцобслуживания, сотрудников, а также общественных организаций, объединяющих инвалидов. В зале царила особая атмосфера тепла. Несмотря на паузы и заминки, зрители встречали артистов бурными аплодисментами, и провожали криками «браво». Ведь всех сидящих в зале сближает не только радость. О важности включения людей с психофизиологическими особенностями в активную общественную жизнь говорится все чаще. Концерт к Международному дню инвалидов – еще один способ достижения этой цели.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ