Комитет Госконтроля Гомельской области проводит интернет-опрос о качестве питания школьников

Организация школьного питания – в центре внимания комитета Госконтроля Гомельской области. Изучая мнение родителей, контролирующая организация предлагает пройти интернет-опрос на тему «Как вы оцениваете организацию и качество питания учащихся в школах Гомельской области». Форма опроса размещена на сайте Комитета госконтроля Республики Беларусь kgk.gov.by. Ответить на простые вопросы можно по 16 декабря. Специалисты отмечают, действующие в школьных столовых меню не всегда отличаются разнообразием, а при их разработке не учитываются важные факторы — пищевые предпочтения детей и объемы блюд. Как результат, школьники оставляют еду на тарелках в столовых, и не получают полноценного питания. Опрос, проводимый среди родителей, позволит выявить проблемные вопросы по данной теме и выработать предложения по совершенствованию действующей системы питания в школах.