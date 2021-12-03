Предновогодняя распродажа неиспользуемого госимущества пройдет в Гомельской области. Среди объектов, предлагаемых комитетом Гомельоблимущество, есть и мозырские

В декабре комитет Гомельоблимущество проведет 5 онлайн аукционов, на которых будет выставлен 41 лот. Выбор объектов по своим параметрам достаточно широк: площадь – от 70 кв. м до 15 тысяч кв. м, цена – от Br29 до Br600 тыс., назначение – от складов до бывших детских садиков и школ. Традиционно все торги пройдут на площадке Белорусской универсальной товарной биржи, где каждый может ознакомиться подробнее со всеми лотами. Среди интересных предложений – сразу 12 объектов в Мозырском районе, в том числе, и на территории города. Они будут выставлены на аукцион 20 декабря. 21 декабря в списке лотов – три объекта с начальной ценой одна базовая величина. Среди них — здание пожарного депо в Калинковичском районе и здание аварийно-спасательного поста в Ельске. Эти объекты будущий собственник может использовать для коммерческих целей (склады, производственные и торговые объекты, административные помещения). С полном перечнем лотов можно ознакомиться на сайтах организаторов торгов.