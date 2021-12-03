595,8 кг – вклад мозырян в проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

«Новая жизнь в обмен на крышечки» Благотворительный сбор проходил с 25 октября по 6 ноября. Грузовик из Минска посетил 50 населенных пунктов, принимая крышечки от бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. Вторсырье передавали местные добровольцы, неравнодушные к проблемам окружающей среды и детей с особыми потребностями – сотрудники различных предприятий и организаций, школьники, студенты. Они создавали пункты приема, куда все желающие приносили пригодные для переработки крышечки, а затем помогали с их сортировкой и отгрузкой. Больше всех вторсырья передали в проект жители Брестской области – 2,9 тонны. Лепта Барановичей и Пинска по 1 тонне 100 кг. Топ-3 городов-лидеров из регионов стали Лида (790,2 кг), Мозырь (595,8 кг) и Жлобин (583,4 кг). Собранные отходы пластмассы отдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на реабилитацию детей с тяжелыми болезнями соединительной ткани, нервной и костно-мышечной систем. Инициативу «Новая жизнь в обмен на крышечки» реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр» при финансовой поддержке унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Принять участие в проекте может любой желающий.