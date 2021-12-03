Почему вырубили деревья на улице Малинина? Видео работ, проводимых на неделе коммунальными службами, набрало больше 16-ти тысяч просмотров в популярном мозырском паблике. В комментариях – много версий и домыслов. Правильная версия — здесь начаты работы по строительству многополосной проезжей части. Официальный комментарий заказчика проекта — Управления капитального строительства Мозырского района, — опубликовало районное издание «Жыцце Палесся»:

«Чтобы связать два транспортных узла Мозыря, автовокзал и станцию Козенки, и разгрузить узкую 2-полосную улицу Притыцкого, потому что расширить ее невозможно, необходимо соединить улицу Нефтестроителей на участке между рынком «ИстПал» и улицей Кеника с улицей Малинина с выходом на улицу Притыцкого также в 4-полосном исполнении, а затем в перспективе соединиться с дорогой № 1 – это поможет связать воедино районы детского сада № 41, СШ № 16».

Строительство дороги на этом участке Малинина предусмотрено генпланом города. Сегодня выделено финансирование, и проект находится в стадии реализации. В УКСе отмечают, строительство микрорайона №11 (район рынка «ИстПал», ТЦ «Катапульта», СШ № 15) завершается. С вводом в эксплуатацию 4-х полосной проезжей части, новоселы микрорайона не будут стеснены в рамках въезда-выезда.