В Мозыре пенсионерка погибла, получив сильные ожоги. Инцидент произошел 29 ноября, за жизнь женщины врачи боролись несколько дней

В приемный покой Мозырской горбольницы 63-летняя женщину доставили 29 ноября с ожогами половины тела. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти пенсионерку, к сожалению, не удалось. 2 декабря от полученных травм мозырянка скончалась. По предварительной версии ожоги пострадавшая получила при неосторожном обращении с огнем у газовой плиты. В МЧС напоминают, с огнем следует быть аккуратными во всех его проявлениях.