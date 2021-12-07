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Рубрика: Новости

В Мозыре пенсионерка погибла, получив сильные ожоги. Инцидент произошел 29 ноября, за жизнь женщины врачи боролись несколько дней

7 декабря 2021, 18:42

В приемный покой Мозырской горбольницы 63-летняя женщину доставили 29 ноября с ожогами половины тела. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти пенсионерку, к сожалению, не удалось. 2 декабря от полученных травм мозырянка скончалась. По предварительной версии ожоги пострадавшая получила при неосторожном обращении с огнем у газовой плиты. В МЧС напоминают, с огнем следует быть аккуратными во всех его проявлениях.

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