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Рубрика: Новости

Мозырская районная организация РОО «Белая Русь» сообщает об очередном приеме граждан

7 декабря 2021, 18:43

10 декабря 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит начальник отдела образования Мозырского районного исполнительного комитета Попкова Лариса Алексеевна. Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись 9 декабря 2021 года по телефону 253717 с 18 до 19 часов.

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