Уроженец Мозырского района займет пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома. Назначение согласовал Президент страны Александр Лукашенко.
Назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны согласовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома займет Дмитрий Козел. Он – уроженец деревни Крушники Мозырского района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Трудовую деятельность начинал ветеринарным врачом отделения №1 совхоз-комбината «Заря» Мозырского района. В 2010 – 2018 годах работал начальником Жлобинской районной ветеринарной станции. В 2018-м назначен первым заместителем председателя-начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома. С 2020-го возглавлял Добрушский районный исполнительный комитет.
Уроженец Мозырского района займет пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома
Уроженец Мозырского района займет пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома. Назначение согласовал Президент страны Александр Лукашенко.