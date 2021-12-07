Уроженец Мозырского района займет пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома. Назначение согласовал Президент страны Александр Лукашенко.

Назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны согласовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Так, пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома займет Дмитрий Козел. Он – уроженец деревни Крушники Мозырского района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Трудовую деятельность начинал ветеринарным врачом отделения №1 совхоз-комбината «Заря» Мозырского района. В 2010 – 2018 годах работал начальником Жлобинской районной ветеринарной станции. В 2018-м назначен первым заместителем председателя-начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома. С 2020-го возглавлял Добрушский районный исполнительный комитет.