Два человека вчера погибли в ДТП под Калинковичами

Смертельная авария произошла днем 6 декабря на 136-м километре дороги Р31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины. Около полудня «Форд» под управлением 28-летнего водителя совершил попутное столкновение с трактором. Водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия. 51-летний водитель трактора получил травмы, мужчину госпитализировали. Госавтоинспекция призывает всех соблюдать безопасный скоростной режим, учитывать погодные условия, состояние проезжей части и время суток.