Декабрь радует мозырян настоящей зимой. Вместе с тем, еженедельно растет количество пострадавших от гололедных травм

Настоящая зима радует глаза и души эстетов, но приносит беспокойство автовладельцам и… медикам. За прошедшие 2,5 недели в Гомельской области 102 человека пострадали от гололедных и холодовых травм. 15 из них госпитализированы. Всего с 17 ноября по 5 декабря в Беларуси зарегистрированы 1166 пострадавших от гололедных и холодовых травм, из них 217 — дети. Минздрав напоминает о потенциально травмоопасных местах в период гололеда. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.