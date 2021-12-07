Кибермошенничество. Разговор по вайберу стоимостью 3000 рублей

Кибермошенничество – это на сегодняшний день один из самых распространенных видов преступлений. Под видом работников банков злоумышленники пытаются завладеть личными данными доверчивых граждан, чтобы впоследствии опустошить их банковские счета. Причем, преступники постоянно ищут новые методы работы. Один из последних – якобы сотрудники правоохранительных органов предлагают поучаствовать в спецоперации.

Разговор по вайберу стоимостью 3000 рублей. Именно такова цена общения 21-летнего мозырянина с лже-сотрудником милиции в популярном месседжере. За непродолжительное время неизвестный узнал у доверчивого парня всю необходимую информацию, в частности личные данные банковской карты, а после списал все деньги с его счета. Или еще один пример. Мозырянка получила зарплату. Часть сразу обналичила. В тот же день ей раздался звонок по вайберу. Звонивший, представившись полковником юстиции, сказал, что на нее заводится уголовное дело, так как неизвестный мужчина в Минске с ее паспортными данными собирает деньги на лечение, а также делал попытки оформить на ее имя кредиты в нескольких банках, а после переключил якобы на банковского сотрудника. На том конце провода девушка предложила установить приложение «AnyDesk». Мозырянка так и сделала, а еще сообщила, в каких банках обслуживается и какие банковские приложения установлены на ее телефоне. Итог – мошенники украли 500 рублей. И таких фактов только по Мозырскому району десятки. В еженедельной сводке постоянно фигурируют такого рода преступления. Сотрудники милиции напоминают, ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные, игнорируйте подозрительную активность с неизвестных номеров, будьте бдительны и осторожны!