Учреждения здравоохранения изменят график работы в период рождественских и новогодних праздников

Медучреждения изменят график работы в предстоящие праздники. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, подписан приказ об организации работы больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медтехники, организаций особого типа в декабре 2021 года и в январе 2022-го. Так, 25 декабря, 1, 2 и 7 января медучреждения будут работать по графику праздничного дня, 26 декабря и 9 января — выходного дня, а 8 января — по графику работы в субботний день.