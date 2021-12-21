С 22 декабря отменяют обязательную самоизоляцию для контактов первого и второго уровней

С 22 декабря контактам 1-го и 2-го уровней не нужно находиться на самоизоляции – такое решение принято постановлением Совмина. Как указано в документе, самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19. При этом люди, которые получили требование находиться на самоизоляции до вступления в силу документа, должны будут все равно соблюдать его до истечения срока, указанного в требованиях.