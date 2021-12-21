Акция ГАИ «Пьяному и бесправному не место за рулем!»

За 11 месяцев этого года на территории Гомельской области с участием нетрезвых водителей произошло 47 ДТП, в которых 35 человек получили травмы различной степени тяжести, 9 погибли. С участием водителей, которые не имели удостоверения, произошло 30 ДТП, где 9 человек погибли и 35 травмированы. За управление транспортом в нетрезвом виде к административной ответственности сначала года привлечено более 2500 человек, за бесправное управление – более 8000 тысяч. Пьянство за рулем не останавливает и серьезные наказания: большие штрафы, лишение прав, а порой и конфискация автомобиля. В рамках профилактического мероприятия «Пьяному и бесправному не место за рулем!» госавтоинспекторы отработают наиболее аварийно опасные участки дорог, а также будут проводить усиленные отработки после каждых выходных.