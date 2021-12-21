Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19, сообщает БелТА. Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенного ребенком коронавируса в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 Verо Cell, китайского производства. Прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года.