На главную елку района сегодня пригласили более пятисот юных мозырян. Для них в Городском Дворце культуры подготовили интерактивное представление. Мероприятие открыло благотворительную акцию «Наши дети» на Мозырщине.
Республиканская акция «Наши дети» пришла в Мозырский район. Стартовал предновогодний марафон добрых дел с Городского Дворца культуры, куда сегодня пригласили более пятисот ребят. Для них подготовили выставку детского творчества, сладкие подарки и интерактивное музыкальное представление.
Торжественный момент – вручение Ордена матери мозырянкам, которые воспитывают пять и более детей. Всего 9 многодетных мам под самые искренние, детские, аплодисменты поднялись на большую сцену.
Своего обладателя нашла и еще одна награда: епископу Туровскому и Мозырскому Леониду вручили юбилейную медаль Белорусского Фонда мира. А затем взрослые и маленькие зрители окунулись в мир новогодних песен, энергичной музыки и зажигательных танцев. Интересный факт: представление подготовлено силами педагогов и учеников разных школ и учреждений дополнительного образования Мозыря. Добавим к детскому таланту технические возможности Городского Дворца культуры, и вот – яркая интерактивная постановка, достойная самых бурных аплодисментов. В ближайшие дни акция «Наши дети» придет к сотням маленьких мозырян. Продлится она до Старого Нового года.
Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
На главную елку района сегодня пригласили более пятисот юных мозырян
На главную елку района сегодня пригласили более пятисот юных мозырян. Для них в Городском Дворце культуры подготовили интерактивное представление. Мероприятие открыло благотворительную акцию «Наши дети» на Мозырщине.