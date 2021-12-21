На главную елку района сегодня пригласили более пятисот юных мозырян. Для них в Городском Дворце культуры подготовили интерактивное представление. Мероприятие открыло благотворительную акцию «Наши дети» на Мозырщине.

Республиканская акция «Наши дети» пришла в Мозырский район. Стартовал предновогодний марафон добрых дел с Городского Дворца культуры, куда сегодня пригласили более пятисот ребят. Для них подготовили выставку детского творчества, сладкие подарки и интерактивное музыкальное представление.

Торжественный момент – вручение Ордена матери мозырянкам, которые воспитывают пять и более детей. Всего 9 многодетных мам под самые искренние, детские, аплодисменты поднялись на большую сцену.

Своего обладателя нашла и еще одна награда: епископу Туровскому и Мозырскому Леониду вручили юбилейную медаль Белорусского Фонда мира. А затем взрослые и маленькие зрители окунулись в мир новогодних песен, энергичной музыки и зажигательных танцев. Интересный факт: представление подготовлено силами педагогов и учеников разных школ и учреждений дополнительного образования Мозыря. Добавим к детскому таланту технические возможности Городского Дворца культуры, и вот – яркая интерактивная постановка, достойная самых бурных аплодисментов. В ближайшие дни акция «Наши дети» придет к сотням маленьких мозырян. Продлится она до Старого Нового года.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Юрий Горобец. ТКМ