У Гомельской области новый руководитель. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений.

Иван Крупко назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Председателем Гомельского областного исполнительного комитета назначен Иван Крупко. До настоящего времени он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Новый губернатор – уроженец Гродненской области. Родился в 1974 году. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начал в 1998 году с должности главного зоотехника колхоза «Рассвет» Несвижского района Минской области. Восемь лет – с 2010 по 2018, — руководил Несвижским райисполкомом, с 2018 по 2020 — Минским райисполкомом. В 2020 году был назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия. Официально нового губернатора Президент Беларуси Александр Лукашенко представит 22 декабря во время встречи с активом Гомельской области.