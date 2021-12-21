Посвящение в кадеты и юные защитники правопорядка. 36 ребят, учащиеся 5 и 10 классов школы № 15, принесли торжественную клятву

Во Дворце культуры «Строитель» прошла торжественная церемония «Посвящение в кадеты и юные защитники правопорядка». 36 ребят, учащиеся 5 и 10 классов средней школы № 15, принесли торжественную клятву.

Ритуал с историей в 14 лет. Впервые слова клятвы посвящения в кадеты учащиеся средней школы № 15 произнесли 27 декабря 2008 года. Именно тогда в этом учреждении образования зародилось кадетское движение. Тесное многолетнее взаимодействие с РОВД, Мозырским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям, со всеми ветеранскими организациями и силовыми структурами. Как результат – сотни выпускников 15 школы окончили или являются нынешними курсантами Военной Академии и Академии МВД, института МЧС Республики Беларусь и студенты других высших учебных. Сейчас на сцене 36 ребят – учащиеся 5 и 10 классов, в волнении ожидают начала торжественного момента – произнесения слов клятвы. Произнесение клятвы – это не формальность, это важный ритуал. Клятва – это особые обязательства и особая ответственность. Не подвести кадетское братство и так сказать, не замарать честь кадетского мундира. Кстати, многие ребята продолжают семейную традицию. У Ярослава Васильцова и мама, и папа – военные.

На торжественной церемонии традиционно присутствуют представители тех ведомств, которые курируют профильные классы. Средняя школа № 15 гордится своими классами профессионально-ориентированной направленности. Многочисленные победы в различных конкурсах, но главное – учеба в кадетских классах формирует нравственные ценности, чувство долга, ответственности, трудолюбие, патриотизм, а самое главное, что многие ребята определяются в выборе своей будущей профессии.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ