Резиденция Деда Мороза открылась в Мозырском замке. Особенность Полесской земли – гостей ждут сразу два зимних волшебника! На первой встрече сказочных героев с детворой побывала наша съемочная группа.

В историческом центре Мозыря – на Замковой горе, — ждут гостей взрослых и маленьких. Главное, чтобы по-настоящему верили в чудеса. Здесь с 25 декабря поселились сразу два брата Деда Мороза. Чтобы получить подарок от одного из них, нужно спеть зимнюю песню или рассказать стихотворение.

При более близком знакомстве братья Деды Морозы оказываются достаточно дружные. У каждого свое амплуа: старший отвечает за подарки и исполнение желаний, а младший, как это часто бывает в семьях, за веселье, позитив и хулиганское настроение.

Театрализованное представление на Замковой в этом году проходит на свежем воздухе. Но не бойтесь замерзнуть: стоять на одном месте точно не придется! Для гостей – интерактивный квест, много музыки, смеха и настоящий хоровод у елочки.

Принимать гостей в резиденции братья будут вплоть по 30 декабря, а потом – со 2 по 6 января. Так что не упустите шанс окунуться в атмосферу праздника, принять участие в нескучных конкурсах, и, конечно, получить новогодний сюрприз от Деда Мороза.