В ДТП в Лельчицком районе 26 декабря погибли два водителя большегрузов

26 декабря примерно в 07.50 в Лельчицком районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Авария с участием двух большегрузных автомобилей произошла вблизи д. Иванова Слобода. Установлено, что 56-летний водитель МАЗ ехал по трассе Р128 Туров — Лельчицы – Словечно. На 16-м километре дороги, по предварительной информации, он потерял управление и врезался в большегрузный автомобиль МАЗ, которым управлял 53-летний мужчина. Одну из машин буквально разорвало ударом. В результате ДТП оба водителя скончались от травм на месте происшествия.