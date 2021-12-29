29 декабря КГК проведет прямую линию во вопросам выплаты заработной платы.

В рамках контроля вопросов своевременности выплаты заработной платы в организациях Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов, Мозырский межрайонный Комитет государственного контроля 29 декабря 2021 г. проведет «прямую телефонную линию» с населением указанных районов. Во время «прямой телефонной линии» граждане с 10 до 12 по телефонам 8 (0236) 21-54-65, 21-54-67 могут сообщить о фактах бесхозяйственности. Поступившая в ходе проведения «прямой телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.