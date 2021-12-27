35-летная женщина погибла в ДТП в Калинковичском районе 25 декабря

Вечером 25 декабря на 111 км автотрассы Р-31 (Бобруйск-Мозырь-граница Украины), на участке дороги между поворотом на Домановичи и Козловичами, произошла трагедия: столкнулись легковой автомобиль «Форд-Орион» и бензовоз «Ман», который перевозил 24 т бензина Аи 98 с Мозырского НПЗ в Фаниполь. На ровном участке дороги при обгоне фуры легковой автомобиль, двигаясь в сторону Калинковичей, выехал на встречную полосу. В результате ДТП 35 летняя женщина-водитель, мать троих детей, погибла на месте. В этой аварии пострадали 30-летний водитель автопоезда и его 25-летний пассажир – с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в Калинковичскую больницу. Работниками МЧС для предотвращения возгорания пролитого топлива была создана пенная подушка. В момент аварии из бензовоза пролилось около 5 т бензина, поэтому сотрудникам Госавтоинспекции пришлось перекрыть движение на этом участке дороги до 7.15 утра 26 декабря. Всю ночь на месте ДТП работали оперативные службы. Аварийная бригада ПО «Белоруснефть» провела перекачку топлива и постановку автоцистерны в транспортное положение. По информации Калинковичской ГАИ, неделей ранее на этом же участке автотрассы произошла авария, в результате которой легковой автомобиль «Пежо» врезался в грузовой МАЗ, стоявший на обочине. Тогда погибла 41-летняя жительница Калинковичей, водитель легковушки. В настоящее время Калинковичский РОСК возбудил уголовное дело по факту ДТП, ведется следствие. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии, назначен ряд экспертиз. Районная инспекция Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит мониторинг окружающей среды и оценки причиненного ущерба.

