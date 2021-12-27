Подарок на день рождения. Сегодня, 27 декабря, БЖД запустила электропоезд бизнес-класса из Калинковичей в Минск и обратно

Белорусская железная дорога 27 декабря открыла регулярное движение пассажирских поездов на электровозной тяге на участке Калинковичи-Светлогорск-Жлобин-Минск. Примечательно, что отправление первого рейса по данному маршруту выпало на день рождения БЖД. 27 декабря в 18:22 поезд региональных линий бизнес-класса № 874/873 начнет движение и прибудет в Минск в 21:44. Открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи-Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи-Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи- Барбаров. Подробнее о мероприятии – завтра в выпуске новостей