Горнолыжный сезон в Мозыре официально открыт! Зима – отличное время, чтобы кататься на лыжах или сноуборде, а также осваивать коньки. Тем более, в нашем городе для этого есть все условия. Екатерина Юрченко оценила готовность мозырской снежной трассы и пообщалась с гостями спорткомплекса под открытым небом.

Мороз и солнце, день чудесный. Под словами классика в субботу мог подписаться каждый посетитель горнолыжной базы в Мозыре. Любители зимних активностей начали собираться, как только официально открыли каток и спуск.

Местный горнолыжный курорт – действительно, одно из любимых мест отдыха как у мозырян, так и у приезжих. К новому сезонусклон готовили в режиме нон-стоп: работали две снежные пушки и современная техника. И если в городе снег то появляется, то тает, здесь его предостаточно. Что приносит настоящее удовольствие катающимся.

В первые часы после открытия лыжников на горе больше, чем сноубордистов. Но, как рассказывают работники комплекса, именно сноуборд в последние пару лет – на пике популярности.

Это красиво, эффектно и зрелищно. Новая субкультура, которую все активнее продвигает молодое поколение.

А вот каток объединяет разные поколения. На обновленный лед в субботу выходили и мамы с трехлетками, и дедушки с подросшими внуками. Спорт и отдых на свежем воздухе. Что может быть лучше в выходные дни?

Отличная новость в сезоне – на территории горнолыжной базы появился фудтрак. Здесь можно, в прямом смысле, отогреться с помощью горячих напитков и горячего фастфуда. Пока работать ребята обещают каждые выходные. Но, не исключено, что еда и напитки катающимся будут доступны и в будние дни.

Для тех, кто пока не обзавелся собственными лыжами, сноубордами или коньками на территории комплекса работает прокат. Цены вполне доступные. В залог нужно оставлять паспорт. Следующей, после лыжного склона и катка, откроют гору для катания на тюбингах. Остается надеяться, этот зимний сезон подарит всем любителям активного отдыха массу положительных эмоций. А коллектив горнолыжной базы с уверенностью выдержит бой с капризной погодой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ