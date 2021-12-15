Районный республиканский правовой турнир «Сила закона» прошел в Мозыре 14 декабря

Правовой турнир объединил мозырских школьников. Свою «Силу закона» они демонстрировали на районном турнире. Проект направлен на повышение интереса школьников к законодательству и разъяснение в молодежной среде правовой культуры. Он призван помочь не только углубить теоретические знания и практические умения, касающиеся прав и обязанностей несовершеннолетних, но и активизировать тематику правового просвещения. Участникам турнира «Сила закона» нужно было выполнять задания по темам государственного устройства и власти, правовых основ государства, истории права, ответственности за правонарушения, молодежной политики и другим. Турнир пройдет в три тура. Республиканский финал запланирован на 21 декабря. Организатор проекта – Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Минобразования и Белорусского республиканского союза юристов.