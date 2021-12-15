Где обитает Дед Мороз, когда прилетает в командировку в Мозырь? Рассказываем о местонахождении новой резиденции

Новая резиденция Деда Мороза в Мозыре расположится в торговом центре «Катапульта». С 27 по 30 декабря каждый вечер, с 17 до 20 часов, мозырян и гостей города будут ждать сказочные волшебники. Посещение волшебной резиденции – абсолютно бесплатное. На месте будет работать фотограф. 25 декабря здесь же пройдет новогодний бал-маскарад. Новогодние программы приготовил и торговый центр «Бобровский». Для маленьких жителей Мозыря в декабре – сразу две программы с участием артистов местных и из Гомеля. 18 декабря отправиться навстречу приключениям можно будет с Эльзой и Олафом. А 25 декабря – с похитителем Рождества Гринчем. Обязательны встреча с Дедом Морозом и сладкие подарки всем участникам праздника активности в «Бобровском» также бесплатные.