Электропоезда бизнес-класса начнут регулярно курсировать между Калинковичами и Минском 27 декабря

В первый рейс по маршруту Калинковичи — Светлогорск — Жлобин — Минск 27 декабря в 18.22 отправится поезд региональных линий бизнес-класса. Он прибудет в столицу в 21.44. В этот же день из Минска в 20.48 по маршруту Минск — Калинковичи отправится еще один поезд региональных линий бизнес-класса. Он прибудет в Калинковичи в 00.28. Далее с 28 декабря в сообщении Калинковичи — Минск — Калинковичи ежедневно будут курсировать два поезда. Один будет отправляться со станции Калинковичи в 6.02 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 9.34. В обратном направлении поезд отправится в 20.48 и прибудет в Калинковичи в 0.28. Второй поезд будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 14.00 и прибывать на станцию Калинковичи в 17.26. В обратном направлении поезд отправится в 18.22 и прибудет в столицу в 21.44. Данные поезда будут делать остановки на станциях Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Красный Берег, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи. Продажа билетов уже открыта. Их можно купить как в интернете, так и в мобильном приложении и непосредственно в железнодорожных кассах. «Открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи — Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи — Светлогорск-на-Березине по инвестпроекту по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров».