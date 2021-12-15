«Пиротехнические рейды» пройдут в Мозыре перед Новым годом

Предпраздничные и праздничные дни – горячая пора для медиков, спасателей и милиционеров. В том числе, из-за неосторожного обращения с пиротехникой. В последние декабрьские недели места продажи фейерверков и салютов проверят сотрудники МЧС, налоговой инспекции и отдела по борьбе с экономическими преступлениями районного ОВД. Главное требование к продавцам данного специфического товара – наличие сертификата и соблюдение условий хранения взрывоопасных изделий. За нелегальную торговлю петардами и салютами грозит штраф и конфискация товара. Специалисты рекомендуют покупателям обращать пристальное внимание на документы продавцов, а также внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. И помнить: петарды, салюты и фейерверки категорически запрещено запускать в помещениях, а также рядом с жилыми домами и автомобилями. Закон такие действия квалифицирует, как мелкое хулиганство. Если пиротехническое средство использует несовершеннолетний, за его действия ответят родители.