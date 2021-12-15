Почти 64 тысячи мозырян сделали выбор в пользу здоровья и сделали прививку от коронавируса. В регионе продолжается кампания по вакцинации

Получить антиковидный укол в Мозыре, по-прежнему, можно как в поликлиниках, так и на предприятиях и в крупных торговых центрах. Медики продолжают неустанно работать и нести важный посыл – чем больше людей привьется, тем скорее появится коллективный иммунитет. Почти 64 тысячи мозырян уже сделали выбор в пользу здоровья и присоединились к кампании по вакцинации от COVID-19. И это – 50% населения. Из них полный курс прививок прошли 53 815 человек (или 42%). За ревакцинацией обратились полторы тысячи мозырян. Среди желающих получить прививку сегодня немало тех, кто уже перенес коронавирус и больше не хочет испытать на себе последствия болезни. Напомним, самый простой способ вакцинироваться в Мозыре – обратиться в прививочный пункт в торговых центрах «Бобровский» или «Базар». Здесь, также как в поликлинике, каждого осматривает терапевт, и только после этого подписывается согласие на вакцинацию. Работают прививочные пункты с 10 утра, без выходных.