В агрогородке Домановичи сегодня с почестями предали земле останки 44 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В агрогородке Домановичи есть братская могила. У подножья памятнику советского солдата, его установили в 50 годах, около тысячи имен воинов, погибших при освобождении населенного пункта. Есть и свежие могильные холмы. В 2018 во время поисковых работ были найдены и преданы земле 44 солдата. В 2021 еще одно подзахоронение. Еще 44 бойца 69 Краснознаменной Севской дивизии и 75 Гвардейской Стрелковой дивизии легли рядом со своими боевыми товарищами. Валерий Гвоздь родом из этих мест. Можно сказать, инициировал поиски, а еще работал с историческими справками, архивными документами. Валерий признался, тяжело, физически и морально. Но очень нужно. Для него. Для истории родного края. Для всех живых. За последние три года в Калинковичском районе поисковики подняли останки более двухсот человек. Поиски продолжаются.

Только за освобождение Домановичей погибло более тысячи человек. Бои за район велись жесткие, кровопролитные. Несколько лет назад писали – за освобождение Калинковичского района погибло свыше 15 тысяч советских воинов и офицеров. Сегодня, после поисков и работы в архивах говорят о цифре свыше 19 тысяч. Такие мероприятия – это память, живые уроки истории.

Участники церемонии возложили на свежую братскую могилу цветы. Мозырские пограничники салютовали неизвестным героям. Участники военно-исторического клуба «Калинковичско-Мозырский поиск», поискового отряда «Рубеж» обещают продолжить работу по поиску погибших. Они говорят, война не закончилась, пока не захоронен последний солдат. Для 44 советских воинов Великая Отечественная завершилась.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ