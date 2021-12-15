За 11 месяцев этого года в Мозырском районе утонули 3 взрослых человека. На старте ледостава в ОСВОДе напоминают о правилах безопасного поведения

Колебания температуры – от «плюса» днем к «минусу» в ночное время, — пока не позволяют образоваться прочному льду на Припяти и других водоемах Мозырского района. При этом, говорят специалисты ОСВОДа, тонкий лед привлекает как играющих детей, так и взрослых любителей рыбалки. Только за последнюю неделю в Гомельской области – два утонувших рыбака. Спасатели напоминают, чтобы не пополнить этот скорбный список, важно обезопасить себя. Выход на лед разрешен только, когда его толщина достигла 7 сантиметров (если идет один человек) или 12 сантиметров (если идет группа). В воде верхняя одежда тяжелеет, сковывает движения, поэтому нужна специальная экипировка: например, без надувного жилета даже профессиональный пловец может не справиться с нагрузкой. Детей на зимнюю рыбалку и вовсе брать не стоит! Родителям в зимний период важно контролировать местонахождение детей и не пускать их к водоемам! Всего в этом году в Гомельской области утонули 60 человек. 7 из них – несовершеннолетние. В Мозырском районе большая вода унесла жизнь троих.