При финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Беларуси. Гомельское отделение объединения «Русское общество» организовало утренник для маленьких мозырян

В драмтеатре имени Мележа прошел новогодний праздник. Его организаторы – Гомельское областное отделение республиканского общественного объединения «Русское общество». Мероприятие состоялось при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Беларуси.

Более 150 ребят из 10 районов Гомельщины приняли участие в новогоднем празднике, который прошел в драмтеатре. Мозырские актеры переосмыслили традиционный сценарий и вдохнули в него свой креатив. Но главные новогодние каноны все же соблюли – дед мороз и Снегурочка, песни, танцы, стихи, костюмы и подарки и, конечно, «елочка зажгись», но елочка зажигается только в том случае, если ее об этом очень громко просят.

Яркое мероприятие прошло при творческой поддержке мозырских актеров, и при финансовой поддержке посольства Российской Федерации в Беларуси в рамках акции «Наши дети». Проведение подобных мероприятий – давнишняя традиция. Поначалу такие елки устраивали только в областных центрах.

В прошлом году из-за пандемии утренника не было, были просто вручены подарки, в этом году праздник решено было провести, пригласили, в том числе, и детей медработников, тех, чьи родители стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что в мероприятии принимают участие мальчишки и девчонки разных возрастов, все они, от мала до велика верят в чудо и в волшебство Нового года. После новогодне-анимационной части юные участники праздника отправились смотреть спектакль «Снежная королева». В конце мероприятия ребятам вручили сладкие подарки.