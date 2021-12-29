Мозырские волонтеры продолжают марафон мероприятий в поддержку Лизы Теребовец. В торговом центре «Бобровский» прошла благотворительная ярмарка.

Сбор средств на лечение маленькой мозырянки Лизы Теребовец продолжается. 25 декабря в торговом центре «Бобровский» прошла очередная благотворительная ярмарка. Ее организовали при поддержке фонда «Объединяя сердца», общими усилиями людей творческих и неравнодушных волонтеров.

Для посетителей ярмарки выступал молодой талантливый музыкант Владимир Василенко, работали ростовые куклы и маленький эльф. Каждый мог выбрать новогодний подарок из товаров, предоставленных белорусскими ремесленниками и студентами Мозырского педуниверситета. В этот раз волонтерам удалось собрать 1393 рубля. Общий сумма собранных средств на данный момент – около 40-ка тысяч долларов. Но всего на лечение СМА у Лизы нужно более двух миллионов долларов. Сделать маленькое чудо в эти праздничные дни можете и вы: номер для благотворительных переводов +375 33 900-33-54. Пожертвовать посильную сумму можно через ЕРИП или через благотворительные ящики в магазинах Мозыря и Калинковичей.