«На контроле – работа с обращениями граждан. Очередная горячая линия КГК

В рамках контроля за выполнением Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» Комитет государственного контроля Гомельской области 31 декабря 2021 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области на тему «Соблюдение в государственных органах и организациях Гомельской области требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Во время «горячей телефонной линии» с 11.00

до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-68 можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках, допускаемых государственными органами и организациями области при рассмотрении обращений. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования»