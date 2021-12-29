Референдум и права молодёжи обсудили в ходе открытого диалога, который прошел в зале Мозырского драмтеатра. Участие в мероприятии приняли первые лица района, а также учащаяся молодежь и студенты.

Референдум, права молодежи и ответственность за будущее страны. Тема открытого диалога, который провели на базе Мозырского драматического театра, сегодня весьма актуальна. Чтобы обсудить все заявленные темы, на мероприятие пригласили представителей молодого поколения района. В качестве экспертов – глава района Елена Павлечко, парламентарий Валентина Назаренко, председатель районного Совета депутатов Галина Кудина, заместитель председателя исполкома Феликс Галюк. В качестве модератора выступила Валентина Науменко, первый секретарь Мозырского Районного комитета общественного объединения «БРСМ». На вопрос из зала по теме предстоящей политической кампании ответила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Председатель исполкома Елена Павлечко рассказала о том, какие меры были приняты в районе для того, чтобы удержать молодежь от переезда в мегаполисы. Елена Павлечко рассказала о реализованных и новых проектах, о развитии промышленного сектора. Галина Кудина раскрыла главные задачи Молодежного парламента, который был создан при Совете депутатов в 2017 году. Молодежь еще раз призвали активнее участвовать в жизни района и в жизни страны в целом.