Накануне Нового года волонтеры Красного Креста посещают своих подопечных, чтобы поздравить с наступающими праздниками

Мария Алексеевна Пономарева с радостью встречает гостей. Представители Мозырской организации Красного Креста пришли, чтобы поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством. Такое внимание ей особо приятно.

Марии Алексеевне на Колядки исполнится 92. Годы уже не те, да и здоровье подводит. Но с высоты прожитых лет ей есть что сказать и пожелать молодежи. 19-летнему волонтеру Егору Миснику нравится помогать людям, но это не одностороннее общение, Егор сам черпает положительные эмоции.

До конца года представители мозырской организации красного креста посетят всех своих подопечных, конечно же, с подарками. Но для этих людей, как правило, главный подарок – это внимание.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ