Предпринимателя из Мозыря обманули старым, но усовершенствованным способом

39-летний предприниматель из Мозыря решил приобрести для перепродажи крупную партию сои – 200 тонн. Нашел в интернете сельхозпредприятие в Брянской области России, торгующее этой масленичной культурой, и позвонил на указанный в объявлении российский номер.На другом конце провода мужчине подтвердили, что товар есть в наличии, и прислали на электронную почту договор. Предоплату не требовали, условились рассчитаться, когда водитель приедет за первой партией. В Брянскую область отправился грузовик. Прибыв на предприятие, водитель отправил бизнесмену фотографии товара. Увиденное устроило белоруса, он перевел на указанный в договоре счет первый транш – более 61 тысячи рублей. После поступления денег должна была начаться погрузка. Но время шло, а средства фирме так и не поступили. Объявление из интернета исчезло, а телефон «продавца» не отвечал. Предприниматель обратился в милицию. Оказалось, злоумышленник создал фейковое объявление, указав в нем данные реально существующего предприятия. После того, как покупатель «клюнул», неизвестный позвонил настоящему продавцу, представился белорусом, и договорился о сделке, чтобы ни у одной из сторон не возникло подозрений. А поскольку в договоре, отправленном покупателю, он прописал реквизиты своего счета, то все деньги ушли ему. По факту мошенничества в особо крупном размере следователем возбуждено уголовное дело.