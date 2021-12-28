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Рубрика: Новости

Кинотеатр «Мир» стал одной из многочисленных площадок, где проходила республиканская акция «Наши дети»

28 декабря 2021, 18:33

На этом утреннике целых два Деда Мороза и две Снегурочки, а еще гном. Зажигательные аниматоры стараются вовлечь в конкурсную программу как можно больше детей. Смех, веселье, песни и танцы. Именно так в Мозырском районе реализуется республиканская акция «Наши дети». Мероприятие в кинотеатре «Мир» растянулось на несколько дней.
Такого рода новогодний праздник для особенных детей в Мозырском районе уже проводится третий год подряд. Его организаторы – территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района и отдел образования. В этот раз мероприятие охватило свыше 600 ребят. Тех, кто не смог прийти на праздник, поздравят на дому.
После активной фазы утренника дети отправились на просмотр мультфильма «Зверопой-2». А в конце все юные участники получили сладкие подарки.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ

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