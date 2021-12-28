На этом утреннике целых два Деда Мороза и две Снегурочки, а еще гном. Зажигательные аниматоры стараются вовлечь в конкурсную программу как можно больше детей. Смех, веселье, песни и танцы. Именно так в Мозырском районе реализуется республиканская акция «Наши дети». Мероприятие в кинотеатре «Мир» растянулось на несколько дней.
Такого рода новогодний праздник для особенных детей в Мозырском районе уже проводится третий год подряд. Его организаторы – территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района и отдел образования. В этот раз мероприятие охватило свыше 600 ребят. Тех, кто не смог прийти на праздник, поздравят на дому.
После активной фазы утренника дети отправились на просмотр мультфильма «Зверопой-2». А в конце все юные участники получили сладкие подарки.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Кинотеатр «Мир» стал одной из многочисленных площадок, где проходила республиканская акция «Наши дети»
На этом утреннике целых два Деда Мороза и две Снегурочки, а еще гном. Зажигательные аниматоры стараются вовлечь в конкурсную программу как можно больше детей. Смех, веселье, песни и танцы. Именно так в Мозырском районе реализуется республиканская акция «Наши дети». Мероприятие в кинотеатре «Мир» растянулось на несколько дней.