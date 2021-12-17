Ксения Артемчик из СШ №13 – лучший волонтер Гомельской области

Не остаться равнодушным. С таким девизом идет по жизни «Волонтер года-2021» в Гомельской области, мозырянка Ксения Артёмчик. Награду ученице 13-й школы вручили в номинации «Личный вклад».

Впервые попав в окружение волонтеров в 11 лет, Ксения и сегодня продолжает с открытой душой и горящим сердцем помогать тем, кто в этом нуждается.

Волонтерское движение в 13-й школе развито на высоком уровне. Активисты объединились в отряд, и уже с юного возраста знают, хочешь изменить мир – начни с себя.

Неравнодушные юноши и девушки называют себя волонтерами нового поколения. Для современных тимуровцев, кажется, нет преград: соцсети в этом случае помогают выходить за рамки школы и даже города. Рассказывая и показывая личным примером важность волонтерской деятельности, школьники привлекают к движению все больше сверстников.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ