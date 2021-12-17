В Криничном прошла ярмарка вакансий

В Криничанском сельском совете сегодня было весьма оживленно. Встречались работодатели и те, кто в активном поиске заработка. Здесь прошла ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий меняет место дислокации. Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите населения обычно практикуют выезды в ЖЭУ. Теперь ярмарку переместили в сельский совет.

В Криничанском сельском совете собрались и наниматели, и те, кто хочет найти работу. Председатель сельсовета Ирина Грязнова уверена – ярмарка вакансий – хороший способ найти друг друга.

Реальные примеры трудоустройства. Предприятия и организации заинтересованы в работниках, люди заинтересованы в трудоустройстве. Помочь и тем, и другим – задача управления. Спрос на ярмарки вакансий есть уже и на районе. Сейчас определяется место проведения следующей.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ