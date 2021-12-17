Вековой юбилей акушерско-гинекологической службы стал весомым поводом для того, чтобы сказать «Спасибо» всем медикам, которые стоят на передовой в борьбе с ковидом

Появление ребенка на свет – это таинство. Первый вздох, первый крик, первые тактильные ощущения, первое знакомство с той, которая подарила жизнь… В этом году акушерско-гинекологической службе Мозыря исполняется 100 лет. Вековой юбилей – весомый повод для торжества. В зрительном зале помимо работников роддома и женской консультации, представители и других учреждений здравоохранения. Вековой юбилей акушерско-гинекологической службы стал еще весомым поводом для того, чтобы сказать «Спасибо» всем, кто сейчас стоит на передовой в борьбе с ковидом.

Также в своей речи глава района Елена Павлечко отметила, более 40 бюджетных средств направляются именно в систему здравоохранения. Также активно медицину поддерживают предприятия. В связи с празднованием векового юбилея роддома член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и руководитель «Совхоз-комбината «Заря» Олег Слинько передал учреждению сертификат на 10 тысяч рублей. Отметили и медицинских работников, грамотами, благодарностями, овациями, теплыми словами и пожеланиями. С ответным словом выступила главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова, она отметила, что мозырскую сферу здравоохранения активно поддерживает районная администрация, благодаря этой поддержке происходит постоянное обновление материально-технической базы. Мозырский родильный дом и детская городская поликлиника получили сертификаты от профсоюза работников здравоохранения. Не остались в стороне от благодарности героям нашего времени, а именно так называют сегодня медиков из-за колоссальной нагрузки и представители духовенства. Кстати, все, кто поднимался в этот день на сцену городского дворца культуры, помимо заслуженных наград получили подарки – наборы красивой посуды.

Виктория Синицкая, Николай Капустин. ТКМ