Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря. Ее использование предусмотрено в рамках выполнения задач Государственной программы «Энергосбережение» на 2021–2025 годы.

В Мозырском районе построена фотовольтаическая станция. Этот проект не первый в Беларуси. Но именно он в будущем позволит расширить производственные мощности предприятий Гомельской области. Благодаря воздействию солнечного света станция вырабатывает экологически чистую энергию, которая поступает в общую энергосистему. Именно от мозырских солнечных батарей электроэнергия отдается в сеть РУП «ГомельЭнерго», а далее по сетям распределяется среди потребителей. Переориентация многих стран мира на использование возобновляемых источников энергии – современный тренд. За последние несколько лет в Беларуси проделана значительная работа по вовлечению в энергетический баланс возобновляемых источников энергии. Их использование предусмотрено в рамках выполнения задач Государственной программы «Энергосбережение» на 2021–2025 годы. Строительство фотовольтаической электростанции стало возможным благодаря поддержке Белинвестбанка.