Если душа требует елочных и огней и настоящего праздника, отправляйтесь… в Калинковичи. 17 декабря, там в яркой и веселой обстановке зажгут огни на главной городской елке

Если душа требует елочных и огней и настоящего праздника, отправляйтесь… в Калинковичи. В пятницу, 17 декабря, там в яркой и веселой обстановке зажгут огни на главной городской елке. Веселую репетицию Нового года в райцентре проводят не в первый раз. На праздник собираются жители и гости города самого разного возраста – от малышей в колясках до их бабушек и дедушек. Организаторы готовят тематический концерт и конкурсы. Начнется праздник на главной площади Калинковичей в 17 часов с шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Завтра планируется зажечь огни и на главной елке в Мозыре. А большой праздник для жителей микрорайона «Молодежный» и остальных мозырян готовит Дворец культуры нефтепереработчиков в субботу, 18 декабря, начало в 14 часов.